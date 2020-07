Le retour du public dans les stades est menacé

Football

Des cas de Covid-19 en Serbie et en Russie ravivent les craintes d'une nouvelle vague épidémique partie des stades.

Les joueurs de l’Etoile rouge de Belgrade ont célébré leur titre en championnat avec une foule de plus de 10’000 supporters.

Trop vite en besogne? L'apparition de plusieurs cas de Covid-19 dans le football en Serbie et en Russie a jeté un froid sur le foot européen, qui brûle de rouvrir au public ses stades longtemps désertés en raison de la pandémie. L'alerte la plus sérieuse est arrivée de Serbie lundi. L'Etoile rouge de Belgrade, grand club du pays des Balkans, a annoncé que cinq de ses joueurs avaient été testés positifs au nouveau coronavirus.

«Les joueurs se sentent bien et sont en quarantaine stricte, en contact permanent avec l'équipe médicale du club», a communiqué le club. Problème, et de taille: samedi, après leur dernier match de la saison, les joueurs ont célébré leur titre en championnat avec une foule de plus de 10’000 supporters. Une célébration où la distanciation requise pour contenir la propagation du virus était loin d'être observée.