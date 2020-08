Suisse

Le risque de bulle immobilière augmente avec la crise du Covid-19

Une analyse de la banque UBS indique que les prix des logements à l’achat ont grimpé de 4% au deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période l’an dernier, soit la plus forte hausse depuis 2013.

«Les augmentations de prix comme on les constate actuellement ne sont pas soutenables», estiment les économistes d’UBS.

L’indice UBS a fortement progressé au deuxième trimestre, à 1,52 point, contre 1,30 point au premier. Cela s’explique par l’enchérissement des logements à l’achat, les prix ayant grimpé de près de 4% par rapport à la même période un an plus tôt, soit la plus forte hausse depuis 2013.