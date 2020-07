Barcelone

Le romancier espagnol Juan Marsé est décédé

L’homme qui incarnait la voix de capitale catalane et a écrit 15 romans, s’est éteint. Il avait 87 ans.

«La littérature est un règlement de comptes avec la vie» qui est rarement comme on l'espérait, disait ce citadin au visage buriné et au regard noir tour à tour ironique et mélancolique, auteur de quinze romans en près de soixante ans.