Le Royaume-Uni va dépenser gros pour préparer ses frontières

Brexit

Le ministre d'Etat a annoncé vouloir consacrer plus de 700 millions de livres afin d'être prêt dès la fin de la période de transition post-Brexit à la fin de l'année.

Prête au 1er janvier 2021

Cet investissement, qui inclut dépenses de personnel – recrutement d'environ 500 agents de la police aux frontières – et d'infrastructures, devrait faire de cette frontière «la plus efficace du monde d'ici à 2025», a ajouté M. Gove dans sa tribune.

«Quoiqu'il arrive»

Que Londres et Bruxelles trouvent un accord sur leur relation post-Brexit ou non, «nous serons en dehors du marché commun et de l'union douanière quoi qu'il arrive», a souligné Michael Gove sur la BBC.