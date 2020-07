Le Salon de l'automobile 2021 d'ores et déjà annulé

Genève

Après l’édition 2020, la pandémie de coronavirus a également condamné le salon en 2021. La majorité des exposants a indiqué qu’elle favorisait une prochaine édition en 2022.

Dans un communiqué, le Comité et le Conseil de Fondation du Salon International de l’Automobile indiquent lundi avoir «renoncé à organiser une manifestation en 2021 pour des raisons évidentes: suite à un sondage, la majorité des exposants a indiqué qu’elle ne participerait probablement pas à une édition 2021 et qu’elle favorisait une prochaine édition en 2022».

Le secteur automobile étant actuellement confronté à une crise majeure, les exposants ont besoin de temps avant de pouvoir investir dans un salon. En outre, il n’est pas certain que la situation sanitaire permette l’organisation d’un événement regroupant plus de 600’000 visiteurs et 10’000 journalistes au printemps prochain.