Le Salon de l'automobile risque la faillite

Genève

L'événement international pourrait plonger si aucune solution n'est trouvée d'ici à septembre, selon son directeur qui estime qu'une édition en 2021 n'est pas possible.

Le Grand Conseil genevois a validé le 5 juin un prêt de 16,8 millions de francs, remboursable d'ici à la fin 2037, à la fondation «Comité permanent du Salon international de l'automobile», en lien avec ses obligations financières pour l'édition 2020, annulée pour cause de coronavirus, et pour l'organisation d'une édition en 2021.

Manque de temps

Le directeur de la fondation assure que d'autres pistes de financement sont explorées, «car, pour nous, la solution du prêt n'est pas forcément la meilleure». Il estime que l'arrivée d'investisseurs «apportant du capital» serait plus adaptée. «Mais, pour cela, il nous faut à la fois repenser notre [modèle d'affaires, ndlr] et modifier nos statuts». Or, le temps manque, selon lui.