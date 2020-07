Le Sénat veut de la transparence sur les ovnis

États-Unis

La commission du Renseignement du Sénat apporte son soutien «à la cellule de travail sur les phénomènes aériens non identifiés» du Pentagone.

Le Sénat américain souhaite réguler les activités de la cellule du Pentagone qui étudie les objets volants non identifiés (ovnis), pour que le public soit informé de ses activités et que les diverses branches du renseignement américain partagent leurs informations.

Adversaires très réels

Cette cellule rattachée au bureau du renseignement naval de l'armée américaine a pour mission d'«harmoniser la collecte d'informations et les rapports sur les phénomènes aériens non identifiés, leurs liens potentiels avec des gouvernements adversaires et les menaces qu'ils posent aux équipements et aux édifices de l'armée américaine», précise le texte déposé par le sénateur républicain de Floride Marco Rubio et publié la semaine dernière. Les Etats-Unis s'inquiètent notamment des capacités d'espionnage de la Chine, à l'aide de drones ou autres moyens aéroportés.