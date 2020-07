Servette tient son rang

Football

Le Servette FC a récupéré sa quatrième place en battant Lucerne (2-0), un adversaire direct pour l’Europe.

En recevant Lucerne, meilleure équipe de l’année 2020 (10 matches/23 points), Servette défendait sa place dans le haut du ventre mou. Plus précisément ce fameux quatrième rang exceptionnellement qualificatif pour l’Europe. Et c’est peu dire que les Grenat avaient à cœur de marquer leur territoire. En abordant la rencontre le mors aux dents, ils enchaînaient pas moins de cinq occasions à valeur de but durant les 25 premières minutes. Une seule sera concrétisée: Alex Schalk à la 4e, profitant de se retrouver seul au deuxième poteau pour tromper un Marius Müller par ailleurs excellent.