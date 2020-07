Football

Le Servette FC totalement dominé à Thoune

Les Oberlandais sont décidément les rois du cœur. À Thoune, Servette n’a offert qu’une trop pâle résistance à l’équipe bernoise.

Thoune-la-surprise, Thoune-le-futur-sauvé-des-eaux, Thoune tout ce que vous voudrez. Mais Thoune encore vainqueur, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Sion et pour Xamax. À la Stockhorn Arena, Servette a été totalement dominé. Dès la première mi-temps, que ce soit à la marque (2-0), au nombre de corners (8-1), mais surtout au niveau de l’engagement, insuffisant face à une équipe qui joue avec les tripes et qui, désormais, n’est pas ridicule quand il s’agit de soigner la manière.

Apathie totale

Face à une formation genevoise étonnamment apathique, les Bernois ont rapidement pris les affaires en mains après deux tentatives grenat (Kone ne s’élève pas assez à la 3e, Schalk ne dévie pas assez le centre de Sauthier à la 4e). La suite? Un forcing permanent de Thoune, qui s’offre des coups de coin en nombre et qui en transforme deux d’entre eux en un peu plus d’une demi-heure, le premier via la tête du géant Havenaar, le second par Kablan, après que le centre de Tosetti eût passé par-dessus toute la défense genevoise.