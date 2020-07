Le sexe à la rescousse des sportives testées positives?

Boxe

Contrôlée positive suite à un rapport amoureux, la boxeuse américaine Virginia Fuchs a été blanchie par l'USADA. Elle n'est pas la première dans ce cas...

Il faut dire que le cas de Virginia Fuchs était plutôt particulier. Testée positive à des molécules de létrozole et de GW-1516 le 13 février dernier, la Texane a été innocentée. Après enquête, l'USADA a en effet révélé que les faibles quantités de substances interdites décelées dans son échantillon d'urine avaient été transmises lors de rapports sexuels (non protégés) avec son compagnon, lequel utilisait ces produits à titre thérapeutique.

La boxeuse a évidemment accueilli cette nouvelle avec plaisir. «Je suis soulagée qu'une fois bouclée l'enquête approfondie de l'USADA, on ait considéré mon cas comme unique et que, par conséquent, on ait statué sur un «No Fault», ce qui me permet de revenir à la compétition, a-t-elle posté sur Twitter. Tout cela a représenté une grande leçon pour moi, et maintenant que c'est derrière, je peux me concentrer entièrement à la préparation (des Jeux) de Tokyo.»