Santé

Le smartphone déforme nos mains

Arthrose prématurée, pouce en Z, bosses et creux: des études montrent que l’utilisation de nos téléphones génère des difformités dès le plus jeune âge.

Les mains de nos descendants n’auront plus rien à voir avec celle de nos grands-parents. En effet, des études démontrent que l’utilisation du smartphone ne modifie pas seulement nos habitudes et notre sommeil. Il façonne aussi notre corps.

Swiper, scroller, écrire, prendre un selfie: autant de gestes qui nécessitent de tordre nos bras et nos mains dans des positions inhabituelles pour les générations précédentes. Avec le temps et la fréquence de ces derniers, le corps s’adapte et se déforme. D’autant plus lorsque l’utilisation de ces appareils est précoce, accompagnant le développement de l’enfant.