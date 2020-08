Football Le son d’ambiance, un vrai casse-tête

Mercredi soir, la RTS a diffusé la demi-finale de Champions League entre le Bayern et Lyon avec le son d’ambiance proposé par l’UEFA. Une première.

Surprise pour les téléspectateurs de la RTS, mercredi soir, lors de la rencontre entre l’OL et le Bayern Munich. Pour la première fois depuis la reprise des compétitions européennes, la télévision publique avait décidé de diffuser la rencontre avec le son d’ambiance mis à disposition par l’UEFA. «Nous avons décidé de faire un test, nous a confié Massimo Lorenzi, rédacteur en chef du Département sport de la RTS. Pour être franc avec vous, ça n’était pas bon… (Il soupire longuement) Le son était trop fort. Trop présent. Mais j’ai l’impression qu’il n’y a pas de bonne solution dans cette équation, car sans cela, le jeu manque cruellement de fluidité.»

Depuis la reprise du football après la pause forcée liée au coronavirus, tout le monde semble chercher le bon équilibre. La chaîne privée TeleClub, de son côté, a diffusé toutes les rencontres avec le son d’ambiance. «Depuis dimanche dernier, je demande à beaucoup de monde autour de moi ce qu’ils pensent de ce problème, poursuit Massimo Lorenzi. Car pour tout vous dire, je ne sais pas que penser. Mais une chose est sûre, cela ne contribue pas à l’intérêt pour le sport. Et pourtant, je pensais que les gens s’y feraient… Mais cela n’a pas l’air de prendre.»

Pour Massimo Lorenzi, le problème est plus global. «On parle des matches du Real, du Barça ou du PSG, et même là, ça n’emballe pas grand-monde. Vous imaginez comment ce sera pour la reprise de la Super League ou pour un match de poule de Champions League? Je n’ose même pas y penser. Et pour le hockey? Je crois que ce sera encore pire pour ce sport si les patinoires venaient à être vides. Ce serait terrible. Financièrement, déjà. Mais au niveau du produit proposé également.»