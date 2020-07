Royaume-Uni

Le statut des chauffeurs d’Uber devant la Cour suprême

Après un recours perdu, la compagnie Uber argumente devant la Cour suprême pour que ses chauffeurs soient reconnus comme des travailleurs indépendants.

La compagnie assure depuis le début de cette longue bataille judiciaire que les chauffeurs sont des travailleurs indépendants, choisissant leurs horaires et lieux de travail.

Une décision en attente

Les audiences vont se dérouler sur deux jours en visio-conférence, mais les juges ne devraient rendre leur décision que plus tard dans l’année. Uber avait saisi la plus haute autorité de justice britannique après avoir perdu un recours en appel fin 2018, à la suite d’une précédente défaite de la société américaine en première instance en novembre 2017.

Le statut d’employé donne aux chauffeurs Uber le droit à un salaire horaire minimum et à des congés payés. Or jusqu’à présent, ils sont rémunérés à la course.