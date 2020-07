Le Suisse Thomas Greminger n’a pas été réélu à l’OSCE

Dilpomatie

Thomas Greminger, secrétaire général de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe depuis juillet 2017, quittera ses fonctions le 18 juillet.

Thomas Greminger ne sera pas reconduit à son poste de secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Les ambassadeurs de l'organisation ne sont pas parvenus à un consensus dans les nominations.

La réunion de l'OSCE vendredi avait pour but de prolonger les mandats de M. Greminger, de la directrice du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme Ingibjörg Solrun Gisladottir, du haut commissaire aux minorités Lamberto Zannier et du représentant pour la liberté des médias, le socialiste français, Harlem Désir. Tous devaient être réélus.