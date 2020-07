Football

Le «Super Sunday» sous la loupe

Dimanche décisif en Super League: Thoune (contre Saint-Gall), Sion (face à Lugano) et NE Xamax (à Lucerne) sont tous en lice au cours d’un après-midi «chaud bouillant» dans la lutte pour le maintien.

Thoune ne perd plus à domicile

Paolo Tramezzani, le facteur X

Les Valaisans (9es avec 28 points mais un match en moins) restent également sur deux résultats positifs, contre Bâle (1-0) et à Neuchâtel (0-0). Et eux aussi accueillent un adversaire qui ne ressemble pas à un cadeau. Lugano n’est certes que septième du championnat, ma i s i l vient d’aligner trois rencontres sans défaite, en ayant notamment tenu tête à Saint-Gall (3-3).

Plus inquiétant pour Sion, la forme qu’il affiche face aux Tessinois: une victoire (à l’extérieur , le 11 août 2019 ) sur les dix dernières confrontations. Pour retrouver trace d’un succès valaisan à Tourbillon contre Lugano, il faut remonter au 13 mai 2017 (3 revers et 2 nuls, depuis). A l’époque, Paolo Tramezzani était assis sur le banc des visiteurs. A propos, le tacticien italien n’a jamais perdu contre son ancienne équipe, qu’il avait affrontée à deux reprises durant la saison 2017-2018 avec Sion. Bilan: un nul à domicile (2-2) et une victoire à l’extérieur (2-1).

La dernière qui sonne pour Xamax

Pour les Neuchâtelois (10es avec 24 points), c’est la dernière qui sonne, eux qui devront encore défier le leader Saint-Gall et son dauphin Young Boys d’ici au terme du championnat. En n’ayant pris qu’un point au cours des deux rendez-vous décisifs qu’elle vient d’enchaîner, à Thoune ( défaite 3-0) et face à Sion (0-0), la lanterne rouge doit ramener quelque chose de son voyage à Lucerne.

Le hic? Xamax ne gagne plus depuis le 20 juin (série de 5 revers et 2 nuls) et n’a pas marqué lors de ses trois derniers déplacements, alors que Lucerne reste sur sept matches sans défaite à domicile (5 victoires et 2 nuls). La bande de Fabio Celestini a toutefois quelque peu perdu de sa superbe, en témoigne sa forme récente (2 revers à l’extérieur et 1 nul à la maison). Et les Neuchâtelois peuvent s’accrocher au fait qu’ils ont gagné à deux reprises à la Swissporarena en trois voyages effectués depuis leur retour en Super League.