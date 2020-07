Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires

La Suisse compte deux nouveaux millionnaires grâce au Swiss Loto. Un joueur a eu la main heureuse et a coché les six bons numéros et le numéro Chance. Il remporte un peu plus de 12,9 millions de francs, a indiqué mercredi la Loterie Romande.