Le système de santé suisse peut encore être optimisé

Pandémie

La crise du coronavirus a montré que l'offre hospitalière devait être améliorée, estime Santésuisse. En gagnant notamment en flexibilité.

Plus de flexibilité

En outre, le secteur hospitalier en général doit devenir plus dynamique et être capable de s'adapter plus rapidement à l'évolution de la demande, explique Heinz Brand. «Aujourd'hui, il est important que le personnel et les équipements puissent être utilisés de manière plus flexible.»