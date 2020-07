Lausanne

Le télétravail a fait bondir les ventes de Logitech

Le confinement a fortement amélioré la rentabilité du groupe lausannois, qui déclare avoir réalisé un premier trimestre «exceptionnel».

Face à ces solides résultats, le groupe a relevé ses prévisions pour l'exercice 2020-2021, visant désormais une croissance des ventes entre 10% et 13% .

Logitech a bénéficié à plein du télétravail et de la demande pour ses produits électroniques pendant la période de confinement et de télétravail. Le groupe lausannois a vu ses ventes trimestrielles s'envoler et a relevé ses prévisions dans la foulée.