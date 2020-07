Le tir de Pyongyang n'effraie pas Trump

Corée du Nord

Le président américain s'est dit jeudi toujours prêt à «discuter» malgré le dernier tir de missile de la Corée du Nord.

Optimisme

A Washington, le département d'Etat américain n'a pas souhaité dire qui dirigerait sa délégation, ni quand et où auraient lieu les discussions. Le gouvernement américain attendait de plus en plus impatiemment que la Corée du Nord accepte de renouer le dialogue, au point mort depuis l'échec du sommet Hanoï, fin février, entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Encore la semaine dernière, un diplomate asiatique décrivait à l'AFP une administration Trump réduite à attendre que Pyongyang se manifeste.