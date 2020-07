Le trompettiste Ibrahim Maalouf relaxé en appel

France

La célébrité était accusée d'avoir agressé sexuellement une stagiaire de 14 ans en 2013. En première instance, le musicien avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis.

L'artiste de 39 ans, lauréat des Victoires de la musique et d'un César, avait été condamné en première instance en décembre 2018 à 4 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende.

Avances repoussées

Les parents de la jeune fille avaient signalé les faits un an plus tard, après qu'elle se fut confiée à un médecin. Elle avait commencé à se scarifier et à souffrir de troubles alimentaires et a depuis effectué plusieurs hospitalisations et thérapies.