Hockey sur glace Le tsar Ovechkin sort Washington du pétrin

Les Capitals étaient sur le point de se faire éliminer des play-off de NHL. Mais le joueur russe a réussi l’improbable.

Le joueur étoile Alex Ovechkin s’est levé dans la nuit de lundi à mardi lors de l’acte IV des quarts de finale de la Conférence Est entre les Washington Capitals et les New York Islanders (3-2).

À huis clos dans la «bulle» de Toronto, l’ailier russe a signé son «Miracle sur Glace». Alors que ses Caps étaient menés 0-3 dans la série au meilleur des sept parties et 0-2 après 10 minutes dans de la quatrième duel, il a été l’acteur principal d’un match renversant.

A la 44e minute, d’un lancer du poignet, il a déjoué une deuxième fois la vigilance du gardien Semyon Varlamov et obtenu le but de la victoire, celui qui permet aux vainqueurs de la Coupe Stanley 2018 de demeurer en vie et d’entretenir l’espoir de réaliser une «remontada».