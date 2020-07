Le virus pourrait coûter plus de 30 milliards au tourisme suisse

Crise

Des estimations publiées mercredi à Genève par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dépeignent un tableau très sombre pour le tourisme suisse en cas de restrictions sur un an.

La pandémie pourrait coûter jusqu'à plus de 34 milliards de dollars (plus de 31 milliards de francs) et 5% du PIB au tourisme suisse en cas de restrictions sur un an, selon l'ONU. La baisse mondiale pourrait atteindre 3120 milliards de francs et plus de 4% du PIB.