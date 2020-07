Coronavirus

Le virus progresse dans les Amériques

Aux États-Unis, au Brésil, ou encore en Argentine, le Covid-19 continue à progresser tandis qu’en Europe, le 27 tentent de se mettre d’accord sur un plan de relance.

L’heure est à l’optimisme prudent à Bruxelles où les dirigeants des 27 pays de l’Union européenne tentaient dans la nuit de lundi à mardi de trouver un accord sur la réponse économique à apporter à la pandémie de Covid-19, qui a tué 80’000 personnes au Brésil et contaminé plus de 60’000 personnes aux États-Unis pour le 7e jour consécutif.

Après quatre jours d’un sommet marathon et d’une bataille acharnée entre les pays «frugaux» et le couple franco-allemand, qui a illustré une nouvelle fois les lignes de fracture au sein du bloc, une source européenne a fait savoir qu’un «accord était proche». «Nous pensons qu’un accord est probable sur la base de ce texte même s'il faut rester prudent», a indiqué de son côté une source diplomatique française.

Pour tenter de sortir de l’impasse, le président du conseil européen Charles Michel a proposé un nouveau compromis qui revoit à la baisse la part de subventions dans le plan de relance de 750 milliards d’euros (806 milliards de francs), comme le demandaient les «frugaux».: 390 milliards, contre les 500 milliards prévus au départ et défendus par Berlin et Paris.

Car au-delà du continent européen, le Covid-19 continue de se propager ou reprenait dans de très nombreux pays à travers le monde. Selon un bilan établi à 13 h 00 en Suisse par l’AFP, la pandémie a fait au moins 606’605 morts et plus de 14’528’490 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis restent le pays le plus touché, tant en nombre de morts (plus de 140’000) que de cas (plus de 3,8 millions). Pour le septième jour consécutif, plus de 60’000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures ont été enregistrés sur le sol américain selon le comptage de l’université Johns-Hopkins.