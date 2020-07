Covid-19

Le virus s’étend inexorablement sur le continent américain

Le seuil des quatre millions de cas de contamination a été franchi en Amérique latine et aux Caraïbes mercredi.

L’Australie, qui avait jusqu’à présent réussi à contenir l’épidémie, a enregistré mercredi un nombre record de contaminations en 24 heures, et l’Inde s’est résignée à ordonner au Cachemire un confinement strict pendant au moins une semaine face à la résurgence du virus. Les autorités indiennes ont également décidé d’annuler le pèlerinage hindou annuel de l’Amarnath, une première en plus d’un siècle.

Record en Afrique du Sud

Mais c’est sur le continent américain, particulièrement au sud, que la situation reste la plus préoccupante. Le seuil des quatre millions de cas de contamination a été franchi en Amérique latine et aux Caraïbes où, à lui seul, le Brésil compte désormais plus de 2,2 millions de cas. Plus grave, le géant sud-américain a enregistré mercredi une explosion de nouvelles contaminations avec près de 68’000 cas en 24 heures.