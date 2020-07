Canton de Vaud

Le zoo de Servion accueille son nouveau lion

Makuti, un jeune fauve venu d’Allemagne et né en 2019, a rejoint l’établissement mardi. Il sera rejoint en août par une jeune femelle provenant du Danemark.

Son transfert s’est très bien passé, explique le zoo, et Makuti découvre petit à petit son nouvel environnement. Le jeune lion sera gardé dans le box intérieur durant un jour afin qu’il puisse se familiariser à son nouvel espace. Mais il pourra découvrir son enclos extérieur de 1000 m² dès mercredi 29 juillet dans la matinée, précise le parc.

Makuti vivait avec ses parents et sa soeur, mais des frictions commençaient à se produire avec son père, a raconté Roland Bulliard, directeur du zoo. «Pour le moment, c'est un ado qui va manger dans les cinq kilos de viande rouge. Il deviendra adulte vers 3 ans et sa portion passera alors à douze kilos», a-t-il précisé.

Depuis 1974

Le zoo avait entrepris des démarches en vue de trouver un jeune couple de lions suite au décès du Léo en 2014, à l'âge de 20 ans, puis de Cléa à 24 ans en août 2018. Il avait fallu les endormir pour cause de vieillesse, a rappelé le directeur du zoo.

La crise sanitaire a considérablement ralenti et compliqué les recherches. Ainsi, ce n’est qu’après plusieurs semaines d’échange auprès de l’Association Européenne des Zoos et divers parcs zoologiques européens que Servion a pu trouver deux jeunes lions disponibles.

Très sociable

Dans la nature, le lion d’Afrique vit dans la savane, mais a une grande tolérance à différents types d’habitats. Contrairement aux autres félidés qui sont solitaires, le lion est sociable et vit en groupe.

Chez les lions, il n’y a pas véritablement de saison de reproduction et seul le mâle dominant peut s’accoupler. La gestation dure environ 110 jours et la femelle met bas entre un et quatre petits dans une cache à l'écart du groupe. Les petits sont sevrés vers 6 mois, mais ils suivent la mère pendant environ 2 ans.