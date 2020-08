il y a 1h

Football

Lecce est relégué en Serie B

La 38e et dernière journée de Serie A a rendu dimanche son ultime verdict: le Genoa a sauvé sa place dans l'élite et c'est Lecce qui descend en Serie B, comme Brescia et la Spal, qui étaient déjà relégués.

Fabio Lucioni a notamment marqué un malheureux but contre son camp pour Lecce. Keystone

Promu cette saison en Serie A, Lecce connaissait les conditions nécessaires à son maintien: une victoire à domicile contre Parme et une défaite ou un match nul du Genoa, qui recevait le Hellas Vérone.

Aucun des deux impératifs n'a été respecté et l'équipe des Pouilles finit donc à la 18e place, à quatre longueurs du Genoa (17e).

Le Genoa tranquille

Les Génois n'ont pas vraiment eu le temps d'avoir peur puisqu'ils menaient déjà 2-0 après 25 minutes de jeu grâce à un doublé de Sanabria.

Au même moment, Lecce était de son côté mené de deux buts face à Parme, un contre-son-camp malheureux de Lucioni et un but de Caprari, et les jeux semblaient faits.

Lecce a tout de même joué sa carte jusqu'au bout et est revenu à 2-2 avant la pause. Parme a encore marqué deux fois pour mener 4-2 et Lecce, par Lapadula, a eu le mérite de réduire encore l'écart. Mais cette défaite 4-3 condamne malgré tout le club des Pouilles.

Dans le même temps, le Genoa a marqué un nouveau but par Romero pour s'imposer 3-0 face à Vérone et sauver sa place en Serie A, de justesse, comme la saison dernière.

Une saison longue de 11 mois

Interrompue pendant plus de trois mois par la pandémie de coronavirus, la Serie A 2019-2020 s'est donc conclue dimanche, plus de 11 mois après son coup d'envoi.

Cinq clubs italiens, la Juventus, Naples et l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions et l'Inter Milan et l'AS Rome en Ligue Europa, poursuivent leur interminable saison avec les compétitions européennes, qui reprennent cette semaine.