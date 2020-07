Actualisé il y a 1h

Football

Lefort: «La fin de saison va être excitante»

Prêté à YB ces six derniers mois, le défenseur français a vu son option d’achat être levée. Il revient sur cette nouvelle et évoque son adaptation à la Super League ainsi que la course au titre.

par Brice Cheneval

YB a levé l’option d’achat de Jordan Lefort, désormais lié avec le club bernois jusqu’en 2023. KEYSTONE

Jordan Lefort n’a disputé que 12 matches avec Young Boys. Mais cela a suffi pour convaincre les dirigeants bernois de miser sur lui à long terme. Arrivé en prêt début février en provenance d’Amiens, le défenseur français disposait d’une option d’achat. YB a décidé de la lever et l’intéressé a paraphé il y a quelques jours un contrat qui le lie au club bernois jusqu’en 2023.

«Je suis forcément très content, réagit-il. L’option d’achat n’était pas obligatoire donc je devais montrer de belles choses pour convaincre le club. Je disposais d’autres propositions mais ma priorité était de rester à YB, un gros club qui joue l’Europe régulièrement. Je m’y suis bien adapté et j’ai retrouvé cet esprit de famille que j’ai connu à Amiens.»

Lefort (26 ans) tourne ainsi définitivement la page Amiens, dont il a porté les couleurs durant neuf saisons. «Je sentais l’envie de voir autre chose», livre-t-il pour justifier son départ à l’hiver dernier. Sans transition, il s’est directement imposé comme titulaire chez le double champion en titre, dans l’axe de la défense le plus souvent et parfois sur le côté gauche. Une équipe dans laquelle il s’éclate: «C’est très agréable de jouer à YB. On a souvent le ballon, on joue haut. Il y a un très bon niveau, avec beaucoup de jeunes à fort potentiel.»

Débarqué de Ligue 1, Jordan Lefort a été étonné par la Super League: «On en entend peu parler mais il y a de très bonnes équipes. Ça cherche à jouer au foot.» L’intéressé dit également avoir été impacté par l’ambiance dans les stades. Notamment à Saint-Gall: «C’était juste avant le confinement, on avait fait 3-3 là-bas (ndlr: lors de la 23e journée, le 23 février). J’ai joué pas mal de matches en Ligue 1 mais j’ai rarement vu une telle ambiance. C’était incroyable.»

Saint-Gall, c’est aussi et surtout le concurrent direct d’YB pour le titre. «On ne les attendait pas aussi haut. C’est une excellente équipe qui joue l’attaque, qui est solidaire», commente le défenseur. Les deux clubs se livrent un bras de fer «excitant», témoigne notre interlocuteur. La différence, assure-t-il, se fera au mental: «L’organisme commence à être fatigué, c’est dur.»

Surtout, un YB – Saint-Gall se profile dans deux semaines, pour la dernière journée. Un match que Jordan Lefort baptise d’emblée «la grande finale». «On espère être champion avant, parce que sinon ça s’annonce corsé. Mais avant, on va devoir jouer à Neuchâtel et Sion. Sur le papier, cela peut paraître facile mais ce seront les matches les plus compliqués. La fin de saison va être excitante à jouer.»