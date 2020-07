Législatives

Macédoine du Nord: courte victoire des sociaux-démocrates

Les sociaux-démocrates de l’ancien Premier ministre Zoran Zaev, ont obtenu mercredi 35,85% des voix aux législatives, devançant de peu la droite (34,49%).

Faute de majorité absolue, l’ancien parti au pouvoir devra s’atteler à des négociations compliquées pour former un gouvernement de coalition, et en particulier trouver des alliés chez les partis représentant la minorité albanaise.

«Notre chemin vers le progrès est confirmé», a lancé Zoran Zaev dans son discours de victoire, affirmant que son camp avait devancé la droite d’au moins trois sièges. «Les citoyens ont voté pour un avenir clair (…), pour choisir un meilleur présent et un meilleur futur».

Changement de nom

Ces législatives sont les premières depuis que l’ex-République yougoslave a changé de nom l’année dernière pour en terminer avec un conflit ancien avec la Grèce. En ajoutant «du Nord» au nom du pays, l’accord historique avec Athènes a permis à Skopje d’entrer dans l’Otan et d’obtenir le feu vert de Bruxelles à l’ouverture de négociations d’adhésion. Mais certains nationalistes restent furieux d’avoir concédé à la Grèce, qui revendique l’exclusivité sur l’appellation «Macédoine», ce qu’ils considèrent comme partie intégrante de l’identité nationale.

Le scrutin s’est déroulé en pleine seconde vague de la pandémie du coronavirus. Le petit État au système de santé fragile est, selon les chiffres officiels, le pays des Balkans le plus endeuillé en proportion de sa population, avec près de 400 morts pour moins de deux millions d’habitants.

Faiseurs de roi

Les élections devaient combler le vide du pouvoir dans un pays dirigé depuis six mois par un gouvernement technique. Le scrutin initialement prévu en avril avait été reporté pour cause de crise sanitaire. Mais cette situation politique incertaine pourrait se prolonger: en cas d’échec des sociaux-démocrates à former un gouvernement de coalition, le VRMO-DPME pourrait alors tenter sa chance.