Leicester reconfinée: «C'est contraire aux libertés»

Angleterre

Avec 10% de tous les cas recensés en Angleterre la semaine dernière, Leicester est la première ville britannique a être reconfinée. Sur place, des habitants font part de leur amertume.

«C'est contraire aux libertés». Will Horspool ne mâche pas ses mots, amer comme bien des habitants de Leicester de voir cette ville du centre de l'Angleterre devenir la première à revenir en arrière dans le déconfinement en raison d'une flambée de cas de nouveau coronavirus.

Le choc est rude pour la ville, qui se préparait comme le reste de l'Angleterre à rouvrir pubs, restaurants, cinémas et salons de coiffure samedi. A la place, les magasins non essentiels doivent abaisser leur rideau mardi et la plupart des écoles fermeront jeudi.