Rapatriements

L’encadrement policier pose encore certains problèmes

Un rapport publié ce mardi par la Commission nationale de prévention de la torture indique que certaines pratiques de la police liées aux renvois de personnes pourraient être améliorées.

Entre avril 2019 et mars 2020, la commission a accompagné 34 renvois sous contrainte par voie aérienne et 34 transferts à l’aéroport à partir de douze cantons. Dans l’ensemble, le personnel chargé des renvois agit de manière professionnelle et respectueuse.