États-Unis

L’énorme don de l’ex-femme de Bezos à des œuvres de charité

MacKenzie Scott, qui avait obtenu près de 35 milliards de francs lors de son divorce avec Jeff Bezos, a donné près de 2 milliards à différentes ONG.

Après avoir finalisé en juillet 2019 son divorce avec l’homme le plus riche au monde, elle s’était engagée à reverser la moitié de sa fortune. Elle explique sur la plate-forme Medium avoir effectué des dons depuis lors à plus d’une centaine d’organisations.

«Des défis complexes»

«J’ai fait une contribution à chacune d'elles et les ai invitées à la dépenser de la façon qu’elles estimaient la plus judicieuse pour faire avancer leur cause», écrit-elle. «Elles s’attaquent toutes sans exception à des défis complexes qui nécessiteront des efforts permanents sur de nombreuses années», ajoute-t-elle. Un tiers de ses dons (538,2 millions de francs) ont été réalisés à destination d’organisations œuvrant pour l’égalité raciale, selon son billet sur Medium.

La multimilliardaire dit également avoir versé 366 millions de francs à des œuvres de charité du domaine de la mobilité économique. Le reste est allé à des causes diverses touchant à la santé publique, l’égalité entre les hommes et les femmes, la démocratie et la lutte contre le changement climatique.