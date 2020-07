Leonardo Genoni est attendu à Rarogne

Hockey sur glace

Les Valaisans auront l'honneur de recevoir, en Coupe, le EV Zoug dans leur nouvelle patinoire. Un joli cadeau pour ce club de 2e ligue.

Remplir la patinoire

«Si on avait pu choisir, on aurait pris une équipe de LNA, se réjouit l’entraîneur valaisan. On ne pouvait que gagner dans ce tirage au sort. Même si ce n'est pas le SCB, c’est vraiment un joli cadeau.» Tous les joueurs étaient réunis à la fin de leur journée de travail à la buvette de la Raffeisen Arena pour cet événement. «Comme la glace sera installée à mi août, on aura un mois pour préparer ce gros morceau, renchérit le frère de Gerd. J’espère qu’on pourra faire en sorte de remplir la patinoire et, forcément, les caisses du club.» Cette enceinte, construite en décembre dernier, peut accueillir un millier de spectateurs, essentiellement en places debout.