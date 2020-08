Coronavirus

L’épidémie de Covid-19 ne faiblit pas aux États-Unis

Les États-Unis ont encore enregistré plus de 60’000 cas supplémentaires samedi, ainsi que plus de 1000 décès liés à l’épidémie du coronavirus.

Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par le coronavirus (archives).

Les États-Unis ont enregistré samedi plus de 60’000 nouveaux cas de coronavirus pour le cinquième jour d’affilée, selon un comptage de l’université Johns-Hopkins. Durant les dernières 24 heures, le pays a compté 61’262 cas supplémentaires et 1051 nouveaux décès.

Les États-Unis ont maintenant recensé plus de 4,6 millions de contaminations et 154’319 décès, ce qui en fait le pays le plus durement touché au monde. Ces nouveaux chiffres sont publiés alors que la Floride se préparait à l’arrivée de la tempête tropicale Isaias, qui devrait redevenir un ouragan à l’approche de la partie sud-est de l’État ravagé par le virus.