il y a 1h

Football

Les 5 raisons pour lesquelles Bâle va gagner

Le club rhénan n’est de loin pas favori, ce mardi, en quart de finale de l’Europa League face au Shakhtar Donetsk. Mais on a trouvé de quoi croire en une victoire suisse.

par Robin Carrel, Gelsenkirchen

Fabian Frei et les siens ont une chance unique. KEYSTONE

A en croire les bookmakers, le FCB n’a même pas besoin d’entrer sur le pré de l’Arena AufSchalke mardi soir, il est de toute façon perdant. Les Ukrainiens ont largement les faveurs de la cote, à tel point que ça ne vaut même pas la peine de jouer sur eux pour faire gonfler un autre pari moins sûr. La victoire de la troupe de Marcel Koller vous rapportera pas loin de trois fois votre mise, tandis que celle du club du Donbass oscille entre de faibles 4/5 ou 17/20. Des pailles. Mais nous, on y croit et voici pourquoi.

Bâle est irrésistible en Europe

Le but qui a fait du bien contre Francfort. KEYSTONE

Cette saison, le FCB a été aussi horrible en Super League qu’il a été irrésistible en Europa League. C’est dire s’il a montré un beau visage aux téléspectateurs du Vieux Continent. Jugez plutôt les statistiques: des blanchissages lors de ses 5 dernières sorties européennes, record d’Europe. Jusqu’ici, seuls Arsenal, Manchester United, Naples, Salzbourg et Villarreal l’avaient réussi. C’est propre. Lors des dix derniers matches, le club rhénan l’a emporté à huit reprises. C’est fort. Depuis son entrée en lice en phase de poules, la troupe du Parc St-Jacques n’a encaissé que quatre buts. C’est costaud. Pour une fois, on a envie de faire confiance aux statistiques.

Ses gros salaires doivent se rembourser

Valentin Stocker fait ce qu’il peut. KEYSTONE

Revenus au pays en grandes pompes dans leur club de coeur, avec des salaires qui n’ont guère de pareil au pays, des éléments tels que Valentin Stocker et Fabian Frei doivent trouver un moyen de rendre la pareille à leur employeur. Les deux anciens internationaux, 31 ans au compteur, et qui n’ont plus été appelés sous les drapeaux depuis respectivement novembre 2016 et mars 2018, peuvent rembourser leurs salaires si décriés au pays, en faisant passer Bâle au tour d’après. Frei a commencé à le faire en marquant contre l’Eintracht Francfort jeudi dernier. Stocker, le capitaine, doit prendre son tour en quart.

Le budget de Bâle en a besoin

Le club en a besoin. KEYSTONE

C’est une des informations qui a fait les gros titres ce printemps: le FC Bâle, entreprise florissante il y a peu, vit un exercice cauchemardesque. La politique des anciens dirigeants a été oubliée et le club des rives du Rhin ne parvient plus à s’autofinancer à coups de participations à la phase de poules de la Champions League, au judicieux trading de joueurs et grâce à une formation sans égale en Suisse.

Du coup, passer en demi-finale – en plus du départ de vendre son gardien Jonas Omlin à Montpellier contre quelque 6 millions d’euros – devrait permettre de se remettre à flots. Aux 13 millions de francs déjà assurés grâce à cette campagne européenne s’ajouteraient alors trois autres millions bienvenus. Restera ensuite à bien négocier une vente comme Omar Alderete (au moins 5 millions), Eray Cömert (un peu plus), Silvan Widmer (par-là autour aussi) ou dans le pire des cas Arthur Cabral (plus de 10) et la maison sera sauvée.

Pour la Suisse!

Le «Blick» l’a judicieusement calculé: si le FC Bâle n’était pas là, la Suisse naviguerait au niveau du Kazakhstan au niveau du coefficient UEFA. Les clubs helvétiques sont actuellement 18es dans la hiérarchie, derrière des nations qui ne devraient rien avoir à faire devant les clubs helvétiques, comme Chypre ou la République tchèque, et pourquoi pas la Grèce, le Danemark, l’Ecosse et l’Autriche.

Il «suffit» à la troupe de Marcel Koller de vaincre le Shakhtar Donetsk mardi, avant d’emmener en prolongations son adversaire suivant, l’Inter de Milan, pour que la Super League puisse distribuer ensuite cinq équipes dans les diverses compétitions continentales.

Sinon, on va s’ennuyer