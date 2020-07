Les abonnements numériques ont la cote à travers le monde

Presse

Les abonnements numériques aux médias sont en hausse dans plusieurs pays, alors que la presse papier a été touchée par les mesures de confinement.

De plus en plus de lecteurs s'abonnent aux offres numériques des médias à travers le monde, même si le niveau de confiance dans l'information en général reste très bas, souligne le rapport annuel de l'institut Reuters, publié mardi.

20% des Américains interrogés (+4 points sur un an), 42% des Norvégiens (+8) ou 13% des Hollandais (+3) déclarent être abonnés à des médias en ligne, contre 10% en France et en Allemagne. Entre un tiers et la moitié de ces abonnements sont trustés par quelques grands médias, comme le «New York Times» aux États-Unis. Quelques lecteurs commencent cependant à s’abonner à plusieurs médias en même temps, comme un titre national et un autre local, ajoutent les auteurs de l’étude.