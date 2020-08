États-Unis

Les actrices de «Friends» se font des bisous et poussent à voter

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Courteney Cox se sont affichées en bonnes copines afin de raviver le sens civique des Américains et des Américaines.

«Inscrivez-vous sur les listes électorales et surtout votez», c’est explicitement ce message qu’ont voulu faire passer les actrices vedettes de la célèbre série «Friends» dans un clip posté sur Instagram qui marquait par la même occasion une de leur réunion.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Courteney Cox ont tenu à faire passer un message à leurs yeux important pour le futur de leur pays. «Les amis ne laissent pas leurs amis sauter les élections», peut-on lire dans un message inséré dans le clip, qui voient les trois comparses se faire des câlins et des bisous après des mois sans se voir à cause de la crise de la Covid-19.