Coronavirus

Les ados profitent du masque pour s’acheter de l’alcool

Aux États-Unis, des vidéos circulent montrant des jeunes qui profitent que leur visage soit caché pour se déguiser en senior et aller ainsi s’acheter à boire dans les supermarchés.

Porter un masque et des gants permet de se protéger contre le coronavirus. Mais ce sont des mesures qui ne vous rendent pas la vie plus facile. Sauf pour certains adolescents qui ont trouvé un moyen de joindre l’utile au désagréable.

Qui dit port du masque dit une grande partie du visage caché. C’est donc plus facile de dissimuler son âge. Des vidéos, notamment sur TitkTok, montrent comment certains ados Américains profitent de la pandémie pour s’acheter de l’alcool qui leur est normalement interdit, écrit le « Daily Mail ». Mais un simple masque ne leur suffit pas pour paraître plus âgé. Donc chacun a sa technique.

Dans la vidéo ci-dessus, l’une des jeunes filles enfile un masque en latex avec perruque blanche. Masque qui ne ferait certainement pas illusion tout seul, mais avec le deuxième masque, l’hygiénique, ça passe. D’autant plus que, profitant d’une autre mesure anti-coronavirus, à savoir les gants, l’ado peut cacher ses mains à la peau trop juvénile pour être honnête. Reste plus qu’à trouver quelques habits à l’ancienne, adopter une démarche traînante et, hop, ni vu ni connu.

Du talc dans les cheveux

D’autres se mettent du talc dans les cheveux, les recouvrent d’un foulard et portent de grosses lunettes de soleil pour flouer le personnel des supermarchés. Mais si un doute subsiste et qu’à la caisse on leur demande quand même leur carte d’identité. L’une des déguisées a répondu qu’elle aurait alors expliqué l’avoir oubliée dans sa voiture et aurait pris la poudre d’escampette. Reste maintenant à savoir combien de temps la police va mettre à réagir face à cette nouvelle tendance. D’autant plus qu’elle a les vidéos pour identifier les coupables, qui oublient peut-être qu’il n’y a pas que des ados qui peuvent regarder TikTok. S’ils se font attraper, ils auront certainement le masque, mais pas celui pour protéger contre le coronavirus.