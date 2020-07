Les Américains interdits d'entrée en Europe?

Coronavirus

La pandémie faisant encore rage aux États-Unis, l'Union européenne envisagerait d'interdire l'entrée aux citoyens américains après l'ouverture de ses frontières aux pays tiers.

Mesure réciproque

Alors que de nombreux pays d'Europe vivent un répit, les Etats-Unis affichent le pire bilan du monde en valeur absolue, avec plus de 120 000 morts et plus de 2,3 millions de cas détectés.

Les différents Etats américains ont pour beaucoup levé les mesures de confinement, et New York - de loin la ville la plus touchée - a fait un nouveau pas dans cette direction lundi avec la réouverture au public des commerces non essentiels. Mais plusieurs Etats du Sud et de l'Ouest du pays enregistrent une flambée du nombre de cas positifs.