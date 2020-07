Les Anglais retournent au pub après le confinement

Royaume-Uni

Pubs, hôtels, salons de coiffure, cinémas et musées ont rouvert samedi. La police s’attend à une activité aussi importante que lors d’un jour de l'An et les hôpitaux craignent une pression accrue.

Les coiffeurs ont élagué samedi leurs premières tignasses et les pubs servi leurs premières pintes de bière en Angleterre. Cette nouvelle étape majeure dans la sortie du confinement en Angleterre fait craindre excès et nouvelles contaminations au coronavirus.

«Ca fait trois ou quatre mois qu'on attendait de revenir au pub !», lance Nick, en descendant une pinte avec deux amis dans un établissement du quartier londonien de Greenwich. C'est le deuxième pub que visite ce comptable de 38 ans, après une première bière qui «sentait le désinfectant» et un passage chez le coiffeur.

Non loin de là, le personnel de «La taverne de Greenwich» dispose des fleurs dans des vases, pour accueillir ses premiers clients. «J'avais tellement hâte qu'on se remette au travail et qu'on s'occupe de nouveau des gens», explique Dorota Pilarczyk, l'une des gérantes, «impatiente» derrière sa visière et ses gants en plastiques.