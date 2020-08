Thaïlande Les arrestations de militants pro-démocratie se multiplient

Huit manifestants réclamant un changement de gouvernement et une réforme de la monarchie ont été arrêtés entre mercredi et jeudi par les forces de l’ordre thaïlandaises.

La Thaïlande a arrêté jeudi matin cinq militants pro-démocratie impliqués dans les récentes manifestations appelant à une refonte du gouvernement et à une réforme de la monarchie, sujet habituellement tabou dans le royaume.

Depuis le mois dernier, des manifestations quasi-quotidiennes sont organisées par des groupes d’étudiants sur les campus à travers le pays, et dimanche dernier, une grande manifestation a réuni plus de 10’000 personnes à Bangkok, une première depuis le coup d’État de 2014. Ces détentions viennent s’additionner à trois autres arrestations intervenues la veille.

Depuis le début du mois août, 11 militants au total ont été placés ainsi en garde en vue, et poursuivis pour une dizaine de chefs d’accusation, dont la sédition et la violation de la loi d’urgence sanitaire. Par ailleurs, un tribunal de Bangkok a lancé mercredi 6 autres mandats d’arrêt non encore mis à exécution.