Espace

Les astronautes racontent la descente «animale» de leur Dragon

La traversée de l’atmosphère à plus de 20’000 km/h était semblable à un voyage dans les entrailles d’une bête ont confié les astronautes de la Nasa à leur retour sur terre.

«Quand nous sommes rentrés dans l’atmosphère, les propulseurs s’allumaient presque en continu», a raconté Bob Behnken lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Houston, au Texas, où ils sont revenus après leur amerrissage au large de la Floride dimanche. «L’atmosphère commence à faire du bruit, on attend le grondement à l’extérieur du véhicule, et au fur et à mesure que le véhicule tente de se contrôler, on ressent comme un dandinement dans le corps».