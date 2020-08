Pandémie

Les asymptomatiques ont autant le coronavirus que les symptomatiques

Une étude coréenne prouve que les concentrations de coronavirus chez les asymptomatiques sont «similaires à celles des patients symptomatiques».

L’étude, dirigée par Seungjae Lee de l'université de Soonchunhyang et publiée jeudi dans la revue américaine «Jama Internal Medicine», a porté sur un foyer de contaminations dans un groupe religieux sud-coréen à Daegu, en février. Les autorités avaient décidé de placer à l’isolement les cas positifs avec peu ou pas de symptômes, dans un bâtiment de dortoirs du gouvernement où des médecins et infirmières ont méticuleusement surveillé l’évolution de leurs symptômes, et testé leur charge virale régulièrement.