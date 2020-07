Actualisé 16.06.2020 à 08:00

«Les attaques racistes en Suisse m’ont fait mal»

Basket

Découvrez la dernière chronique tenue par le joueur genevois des Houston Rockets, en NBA.

par Sport-Center

Le géant genevois. Keystone

Comme vous tous, j’ai suivi avec attention les manifestations «Black Lives Matter» qui ont eu lieu ces dernières semaines. En un sens, c’est forcément une très bonne chose qu’une prise de conscience collective ait lieu et cela me réjouit beaucoup. Mais dans le même temps, je me dis que c’est incroyable qu’il ait fallu voir ces images terribles d’un homme tué par des policiers pour que des choses se passent.

Depuis le jour de la mort de George Floyd, je suis impressionné par l’ampleur du soutien dont bénéficient les Afro-Américains. Lorsque l’on voit des LeBron James, Michael Jordan, Barack Obama ou Jay-Z prendre la parole, on se rend compte de l’importance que peuvent avoir les voix des célébrités. J’espère que toutes ces actions que l’on peut voir, notamment sur les réseaux sociaux, auront un réel impact sur le regard des gens. Ma plus grande crainte, actuelle-ment, c’est que ce ne soit qu’une tendance. On met une photo sur Instagram pour montrer son soutien et dès qu’autre chose est à la mode, on oublie.

En attendant que la crise du coronavirus soit terminée, je passe le temps à Houston. Il y a eu de nombreuses manifestations et beaucoup de dégâts près de chez moi. J’espère vraiment que les protestations pacifiques continueront d’avoir lieu régulièrement jusqu’à ce qu’un vrai et durable changement ait lieu. J’ai vu avec énormément de plaisir les images des manifestations à Genève ou à Lausanne. Cela prouve que le problème est global.

Depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je n’ai pas été confronté au racisme. Le fait que je sois basketteur et que l’on me reconnaisse dans la rue a sûrement aidé. En Suisse, j’ai parfois été confronté à des problèmes de ce genre alors que je suis né sur ce territoire et que j’aime défendre les couleurs de mon pays en basket. Cela m’a fait mal. Je sais que cela prendra du temps pour que les choses changent vraiment. La prise de conscience semble avoir eu lieu. Mieux vaut tard que jamais. Il faut désormais que cela s’inscrive sur la durée.

Il s’agissait là de ma dernière chronique pour «Le Matin Dimanche». Je vous remercie de m’avoir lu durant ces deux années. Prenez soin de vous.