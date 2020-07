Les autorités zurichoises déçues du comportement des fêtards

Clubbers en quarantaine

De nombreux clients de la boîte de nuit investie par un «super-propagateur» du coronavirus samedi soir ont laissé de fausses adresses mail et n’ont pas respecté les distances sociales.

Contrôler les noms

La magistrate s'est dite déçue par le fait que ce week-end non plus, les fêtards n'ont pas respecté les règles de distance sociale. Des messages et images transmis sur les médias sociaux l'ont montré.