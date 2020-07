Coronavirus

Les Autrichiens devront remettre un masque au supermarché

Face à la hausse continue des cas de contamination au Covid-19 en Autriche, le gouvernement va rétablir l’obligation de porter un masque dans les magasins d’alimentation, les banques et les bureaux de poste dès vendredi.

«Nous avons décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les supermarchés, à la banque et au bureau de poste pour protéger les personnes à risques obligées de s’y rendre», a déclaré le chancelier Sebastian Kurz en conférence de presse. «Le masque a aussi un effet symbolique: s’il disparaît du quotidien, on fait moins attention», a-t-il ajouté.

Nouveau pic de contaminations

Ce pays de 8,8 millions d’habitants a fermé mi-mars ses frontières, ses aéroports, tous les commerces non essentiels, les restaurants, les écoles et les universités. Puis l’Autriche a rouvert progressivement ses commerces et a rendu le port du masque obligatoire dans les supermarchés début avril, avant d’alléger les mesures de prévention. Le masque n’était resté obligatoire que dans les pharmarcies et les transports en commun.