Avions de combat: le virus du doute ronge la droite

Roland Jaquier 14.08.2020 à 12:35

Article très télécommandé, pour un avion, c'est normal, mais il penche un peu trop à gauche :-)) Grâce à nos amis socialistes cela fait trente ans que je vote pour ces achats militaires en faisant confiance au Conseil fédéral et cela fait trente ans que le bon sens l'emporte. A quand des votations sur le social ou toute autre chose englobée dans le budget de fonctionnement de la Confédération ? Genève et le Jura vont refuser, Vaud sera partagé et la Suisse alémanique dira oui. N'en déplaise aux porte-plume à l'encre rose. J'encourage à voter davantage pour notre pays que pour l'avion en soi et si certains pensent que c'est trop cher, qu'ils votent blanc en guise de désapprobation mais qu'ils ne donnent pas leur voix au GSSA qui ne souhaite qu'une Suisse faible et désarmée. Nous sommes le seul pays où le peuple vote un achat d'armes et où chacun devient expert en aéronautique.