Actualisé il y a 6h

Coronavirus

Les Barcelonais appelés à se reconfiner

Le gouvernement catalan a appelé les habitants de la ville à rester chez eux deux semaines suite à une hausse des cas. En Grande-Bretagne, une étude doute elle du nombre réel de morts.

Les Barcelonais sont priés de rester autant que possible chez eux. KEYSTONE

Près de 4 millions d'habitants de l'agglomération de Barcelone ont été appelés à «rester chez eux» pour freiner la reprise de l'épidémie de Covid-19, a annoncé vendredi le gouvernement régional catalan qui a également décidé de fermer cinémas ou discothèques. Deuxième ville espagnole, très prisée des touristes internationaux, Barcelone fait face depuis quelques jours à un bond des cas de Covid-19.

Afin de freiner la reprise de l'épidémie, les habitants de Barcelone et d'un certain nombre de villes de sa banlieue, soit près de 4 millions de personnes, «doivent rester chez eux dès qu'il ne leur est pas indispensable de sortir», a déclaré devant la presse la porte-parole du gouvernement régional catalan, Meritxell Budo. Elle leur a également demandé de ne pas aller dans leurs résidences secondaires ce week-end.

Le gouvernement régional a annoncé par ailleurs la fermeture des cinémas, des théâtres ou des discothèques, l'interdiction des réunions de plus de dix personnes et des visites dans les maisons de retraite ou la limitation de la capacité d'accueil à 50% dans les bars et restaurants. Les commerces non essentiels devront recevoir leurs clients sur rendez-vous.

Deux semaines

Ces mesures doivent durer a priori deux semaines. «Nous devons revenir en arrière pour ne pas avoir à revenir au cours des prochaines semaines à un confinement total de la population», a insisté Meritxell Budo. Il faut «agir avec rapidité et détermination pour éviter que nous nous retrouvions dans la même situation qu'au mois de mars», a-t-elle encore dit.

La Catalogne et l'Aragon voisin, où les cas ont également beaucoup augmenté, sont les deux régions qui inquiètent le plus les autorités espagnoles qui surveillent au total plus de 150 foyers de contagion dans le pays. En Catalogne, 160’000 personnes dans la ville de Lérida et des communes voisines ont été reconfinées mercredi après un bras de fer entre le gouvernement régional et la justice. L'appel à ne pas sortir a été élargi à d'autres communes de la même zone, ce qui porte désormais le total de personnes concernées à environ 250’000 personnes dans la province de Lérida.

Face à ce rebond des contagions, de nombreuses régions espagnoles dont la Catalogne ont décidé de renforcer le caractère obligatoire du masque qui doit être porté à tout moment sur la voie publique et dans les lieux clos même lorsque la distance de sécurité est respectée. L'Espagne, qui déplore officiellement plus de 28’400 morts de la pandémie, est l'un des pays les plus affectés en Europe.

Nombre de morts surestimés en Angleterre?

Et si le bilan britannique du Covid-19 était moins élevé qu'il n'y paraît ? Le gouvernement britannique a demandé vendredi un «examen urgent» de la manière dont sont comptabilisés les morts du coronavirus, après la publication d'une étude suggérant une possible surévaluation. Avec 45’000 morts, le Royaume-Uni est le pays le plus durement touché en Europe par le nouveau coronavirus, et la gestion de la crise par le gouvernement conservateur de Boris Johnson est vertement critiquée.

Le lièvre a été levé par l'université d'Oxford, dans une étude intitulée «Pourquoi personne ne peut jamais guérir du Covid-19 en Angleterre – une anomalie statistique». Selon la méthode utilisée par les autorités sanitaires anglaises (Public Health England – PHE), «un patient qui a été testé positif, mais a été soigné avec succès et a pu quitter l'hôpital, sera compté comme mort du Covid même s'il a eu une attaque cardiaque ou s'est fait écraser par un bus trois mois plus tard».

«Le ministre de la Santé» Matt Hancock «a demandé à Public Health England de procéder à un examen urgent de la manière dont les statistiques des décès sont rapportées, afin d'apporter plus de clarté sur le nombre de décès liés au Covid-19», a annoncé le ministère dans un communiqué.

Problème de registre

Quand un patient meurt, le registre central du NHS, le service public de santé britannique, est averti. La liste de tous les cas confirmés est passée en revue chaque jour pour vérifier si des patients sont morts. «PHE ne semble pas tenir compte de la date du résultat du test Covid, ni du fait que la personne ait été soignée avec succès et soit sortie de l'hôpital. Toute personne qui a été testée positive au Covid mais qui est décédée par la suite, quelle qu'en soit la cause, est incluse dans les chiffres des décès Covid de PHE», soulève l'étude.

Elle souligne qu'il est temps de «réparer cette erreur statistique qui conduit à une sur-exagération des décès associés au Covid» et propose de retenir les décès hors milieu hospitalier qui surviendraient dans les 21 jours d'un test positif. Les auteurs de la publication soulignent néanmoins qu'elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation par un comité de lecture.