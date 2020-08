Coronavirus

Les caméras thermiques arrivent en Suisse

Alors qu’elles sont largement répandues en Asie pour filtrer les gens devant les magasins, les caméras thermiques commencent à poindre en Suisse.

Les caméras thermiques à infrarouge donnent immédiatement la température des corps et permettent de repérer les personnes fiévreuses susceptibles d’être atteintes par le coronavirus.

Le 13 septembre prochain aura lieu la Landsgemeinde de Glaris. Cette année cet événement traditionnel sera marqué par la présence de caméras thermiques, afin d’éviter qu’il se trouve dans l’assemblée une ou des personnes atteintes du coronavirus. Le quotidien alémanique «Blick» explique mercredi que les citoyens et citoyennes qui afficheront une température de 38 degrés et plus se verront refuser l’accès.