Les cantons latins préparent la rentrée scolaire

Covid-19

La Conférence latine des directeurs de l'instruction publique a élaboré différentes mesures pour la rentrée 2020-2021, dont le port éventuel du masque pour certaines activités.

Scénarios adaptés durant l'été

Ces scénarios seront évalués et adaptés durant l'été en fonction de l'évolution de la pandémie. La priorité consiste à concilier la reprise ordinaire des formations et la santé des élèves, des personnes en formation, des étudiants, du corps enseignant et des autres personnes employées par les écoles, précise la CIIP.