Coronavirus

Les cantons priés de mieux contrôler l’application des mesures

L’Office fédéral de la santé publique a appelé les autorités cantonales à renforcer le contrôle des consignes de sécurité sanitaire. Il estime que les pratiques de surveillance sont encore trop disparates.

Il incombe aux cantons de vérifier si les institutions et bâtiments publics, ainsi que les manifestations, disposent de plans de protection adéquats, a rappelé l’OFSP.

L’OFSP a confirmé à Keystone-ATS une information parue dans le SonntagsBlick. Les cantons sont priés de renforcer leurs mesures de surveillance. Il leur incombe de vérifier si les institutions et bâtiments publics, ainsi que les manifestations, disposent de plans de protection adéquats et s’ils les appliquent. Les établissements de loisirs et de détente sont en particulier visés.